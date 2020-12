Door werkzaamheden is er vanaf vrijdag 11 december een nieuwe verkeerssituatie bij het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Gotenburgweg bij industrieterreinen Driebond en Eemsport. Fietsers, voetgangers en autoverkeer richting het zuiden (Gotenburgweg) worden omgeleid via een tijdelijke route langs het Groningse Winschoterdiep.

De omleiding zal ongeveer een jaar in gebruik zijn. De zuidelijke ringweg wordt verbreed tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg. Het gaat daarbij om de noordelijke rijbaan voor het verkeer richting het Julianaplein.

Hiervoor is het nodig om het bestaande viaduct bij de Gotenburgweg te renoveren en een fundering aan te brengen voor het verbreden van het viaduct. Deze werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2021.