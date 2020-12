De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zegt geschrokken te zijn van meldingen over discriminatie door studenten met een Chinese achtergrond. De RUG laat weten de discriminatie volstrekt onaanvaardbaar te vinden en roept slachtoffers op dit te melden.

Ook wijst de RUG erop dat er maatregelen in uitvoering zijn om er voor te zorgen dat iedereen zich veilig en thuis blijft voelen aan de universiteit.

Dat er sprake is van discriminatie en onheuse bejegening van Chinese studenten of mensen met een Chinees uiterlijk, werd vorige week gemeld door de Universiteitskrant (Ukrant).

In reactie op dit artikel meldt Gerry Wakker, chief diversity & inclusion officer, dat de berichten haar en de Groningse universiteit met afschuw en schaamte hebben vervuld. "Het artikel riep in mij niet alleen afschuw op, maar ook schaamte over de houding van sommige landgenoten. De beschreven incidenten zijn heel treurig", zegt ze.

"We keuren discriminatie ten zeerste af en proberen het tegen te gaan. Wij hebben een zerotolerancebeleid ten aanzien van elke vorm van schending van integriteit en ongewenste uitingen, de code of conduct academic integrity, maar we weten tegelijkertijd ook dat je discriminatie en racisme daarmee niet voorkomt".

Ze meldt dat de RUG een vertrouwenspersoon heeft aangetrokken en ook dat er in 2021 een ombudspersoon wordt aangetrokken. Ook roept ze studenten en medewerkers op om hun negatieve ervaringen te (blijven) rapporteren.