Bij P+R Hoogkerk in Groningen staan vanaf dinsdag 24 speciale elektrische fietsen. Het gaat om zogenoemde hubfietsen, die mensen tegen betaling kunnen gebruiken en op dezelfde plek weer terug moeten zetten.

De fietsen zijn onder meer bedoeld voor forensen en bezoekers van de stad Groningen die niet met de bus of de auto de stad in willen. Ook kunnen recreatieve fietsers, die Groningen of omgeving willen ontdekken, gebruikmaken van de fiets.



De hubfietsen staan in een overdekte fietsenstalling op de P+R waarin de gestalde fietsen automatisch worden opgeladen. Reizigers kunnen een hubfiets via de app Deelfiets Nederland vanaf vijftien minuten voor gebruik reserveren en bij aankomst ontgrendelen.