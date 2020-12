Op vier plekken in de Groningse wijk De Held worden vanaf donderdag in totaal 150 bomen gepland. In de groenstroken wordt een bloemenmix ingezaaid, waardoor de biodiversiteit wordt verbeterd.

De bomen die worden gepland zijn onder meer knotwilgen, esdoorn, peren- en notenbomen. De bomen worden geplant bij de speelplek aan de James Baldwinstraat, op de kruising van de Siersteenlaan en de Johan van Zwedenlaan, de Lageweg en de gelijknamige straat De Held.



Vanwege geplande werkzaamheden aan een persleiding worden de bomen aan de Siersteenlaan volgend najaar geplant.



De komende tijd worden er zo'n 1247 bomen geplant. Het gaat niet alleen om herplant zoals aan de Hunzestrook, maar bijvoorbeeld ook om 85 extra bomen langs de Winschoterweg.



Wethouder Glimina Chakor spreekt van een heel mooi initiatief. "Vooral omdat de plekken waar de bomen komen te staan door de bewoners zelf zijn aangedragen."