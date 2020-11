De zuidelijke ringweg in Groningen wordt tot en met 14 december meermaals afgesloten vanwege werkzaamheden. De eerste afsluiting van de zuidelijke ringweg (N7) vindt plaats vanaf vrijdagavond om 22.00 uur tot maandagochtend om 6.00 uur. Vanaf het Vrijheidsplein tot het Juliaplein is de weg afgesloten voor verkeer in de richting van Assen/Hoogezand.

Verkeer wordt vanaf vrijdagavond tot maandagochtend omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.

Van vrijdagavond 11 december tot en met maandagochtend 14 december wordt de zuidelijke ringweg nogmaals afgesloten tussen het Julianaplein en het Vrijheidsplein. Ditmaal in de richting van Drachten. Verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke, oostelijk en noordelijke ringweg.

Avond- en nachtafsluitingen op Ring Zuid

Daarnaast is de zuidelijke ringweg vanaf dinsdag 1 december om 22.00 uur tot woensdag 2 december om 6.00 uur afgesloten vanaf knooppunt Westerbroek tot knooppunt Euvelgunne voor verkeer in de richting van Drachten.

Vanaf woensdag 2 december om 22.00 uur tot donderdag 3 december om 6.00 uur is de zuidelijke ringweg afgesloten vanaf knooppunt Euvelgunne tot de afrit Hereweg voor verkeer richting Drachten. De toerit vanaf de Hereweg naar het Julianaplein blijft open. Verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

Europaweg en Kieler Bocht

Verder is van vrijdag 4 december om 20.00 uur tot zaterdag 5 december om 10.00 uur de zuidelijke ringweg in beide richtingen afgesloten tussen de Europaweg en de Kieler Bocht.

Verkeer in de richting van Drachten wordt de A7 afgeleid bij knooppunt Westerbroek en rijdt via de Europaweg en de oprit Europaweg de zuidelijke ringweg op. Weggebruikers in de richting van Hoogezand worden omgeleid via de (afrit) Europaweg, Herningweg, Bergenweg en kunnen via de oprit Kieler Bocht de weg vervolgen.