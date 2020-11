De gemeente Groningen krijgt van het Ministerie voor Infrastructuur zo'n 8,6 miljoen euro voor het herstellen van de Paddepoelsterbrug, die in 2018 kapot is gevaren. Tegen de zin van omwonenden in moet het echter wel een vaste en dus hoge brug over het Van Starkenborghkanaal worden.

De eis van het ministerie is dat de brug minstens 9,1 meter hoog wordt. Dat is een bittere pil voor de fietsers en voetgangers die dan een flinke klim moeten ondernemen. De oude brug was lager en kon open. Het ministerie wil niet meer zo'n lage brug laten maken, omdat het bang is voor nieuwe aanvaringen op de hoofdvaarweg.



De Paddepoelsterbrug verbindt de stad met het Reitdiepgebied. Fietsers en wandelaars moeten nu nog omrijden via de Dorkwerderbrug of de Walfridusbrug. Er wordt al twee jaar gevraagd om het vervangen van de brug. Burgemeester Koen Schuiling drong er bij het kabinet op aan om werk te maken van het dossier.



Het ministerie van Infrastructuur heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de Gerrit Krolbrug bij de Korreweg, een ander hoofdpijndossier. Die brug moet worden vervangen. De minister pleit ook hier voor een hoge variant, zodat boten sneller door de hoofdvaarweg kunnen varen.



Een hogere Gerrit Krolbrug van 4,5 of 5,75 meter is lastig in te passen, zo midden in de stad, omdat er weinig ruimte is voor de helling en het talud. De gemeente probeert al tijden de veel lagere bewonersvariant onder de aandacht te krijgen, maar die is voor Rijkswaterstaat geen optie.