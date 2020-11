Voor de deur van MartiniPlaza is sinds dinsdag parkeerruimte voor 25 e-scooters van GO Sharing te vinden.

MartiniPlaza loopt daarmee vooruit op de wens die de gemeente Groningen onlangs heeft uitgesproken om een beperkt aantal plaatsen aan te wijzen waar de scooters gestald mogen worden. MartiniPlaza is de eerste locatie die een vaste parkeerplek aanwijst.



De geparkeerde scooters zorgen in Groningen voor overlast. Het college van burgemeester en wethouders kondigde daarop maatregelen aan. De twee bedrijven die momenteel actief zijn in Groningen kunnen tot 1 mei 2021 doorgaan met het verhuren van de deelscooters, daarna moeten ze een vergunning aanvragen. Tot die tijd mogen ze elk niet meer dan 150 scooters aanbieden. Ook is het niet meer toegestaan om 's nachts op een deelscooter te rijden.



Als de gemeente kiest voor doorgaan met de scooters, komen daar strengere regels voor zoals vaste parkeerplekken. Parkeren in het centrum mag dan niet meer. Bovendien wordt de minimumleeftijd achttien jaar.