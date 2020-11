Het Wessel Gansfort College aan het Heerdenpad in Groningen gaat ruim een week dicht vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Dat valt te lezen in een brief die naar de leerlingen en docenten is gestuurd.

Volgens de schoolleiding zijn er een aantal docenten en leerlingen besmet geraakt en voelt een deel van het personeel zich daardoor ook niet meer veilig. Daarom is besloten om het onderwijs tot woensdag 2 december 'op afstand' te organiseren.



De besmette leerlingen zouden vooral in de bovenbouw zitten, maar toch gaat de school voor alle ruim negenhonderd leerlingen dicht. Reden daarvoor is dat veel docenten lesgeven in zowel de boven- als de onderbouw.



Scholieren die thuis geen onderwijs kunnen volgen, zijn welkom in het schoolgebouw bij de noodopvang.