Geneeskundestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn niet blij met het besluit om de resterende examens fysiek en niet meer online te doen.

Het gaat om een besluit van het faculteitsbestuur Geneeskunde. Dat stelt dat de examens die nu nog gedaan moeten worden, gewoon in de Aletta Jacobshal gemaakt kunnen worden. De Aletta Jacobshal is een nieuwe hal die speciaal gebouwd is om tentamens in af te nemen.

Volgens de universiteitskrant (UKrant) is er onder studenten geneeskunde onrust ontstaan nadat het faculteitsbestuur besloot alle resterende tentamens van het semester in de Aletta Jacobshal te houden.

Volgens de ongeruste studenten zijn met name studenten die in het buitenland studeren hier het slachtoffer van, omdat ze dan terug naar Groningen moeten en zich dan niet aan de coronaregels zouden kunnen houden. Bovendien is het laatste tentamen op 17 december, waardoor zij soms niet meer met hun familie Kerst kunnen vieren, doordat ze twee weken in quarantaine moeten.

Studenten zeggen echter ook dat ze het niet prettig vinden om nu al met zo veel mensen in één zaal te zitten.

Woordvoerder Jorien Bakker is echter onverbiddelijk. "Er is nooit gezegd dat studenten naar 'huis' konden reizen en vanaf daar hun tentamens kunnen maken", zo laat ze weten aan de UKrant.