Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag frontaal op een boom gebotst op de Pop Dijkemaweg in Groningen. De auto draaide om zijn as en is op het midden van de weg tot stilstand gekomen. De automobilist werd daarbij uit z'n auto geslingerd.

Het ongeluk gebeurde om 2.10 uur. Het betrof een ernstig, éénzijdig ongeval waarvoor de ambulancedienst, de politie, de brandweer en het MMT zijn uitgerukt.

In de auto zouden drie personen hebben gezeten, waarvan twee zelf uit de auto konden komen. De bestuurder moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De andere twee raakten ook gewond.



De klap was zo hard dat het motorblok uit het voertuig is geslagen. Die lag twintig meter verderop.



De weg is tijdelijk afgesloten geweest zodat de politie onderzoek kon doen. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.