De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn deze week een onderzoek gestart naar wapenbezit in Groningen naar aanleiding van een aflevering van Danny op de Straat. Het onderzoek leidde vrijdag tot drie doorzoekingen in Groningse woningen.

In de aflevering van Danny op de Straat kwam een groepje Groningse minderjarigen onherkenbaar in beeld. Zij lieten zien dat ze in het bezit waren van wapens.

Bij de doorzoekingen op vrijdag werden geen messen aangetroffen, wel vonden agenten enkele slagwapens. Ook is de identiteit van de minderjarigen nu in beeld bij de politie.

Een van de minderjarigen die in de aflevering te zien waren, werd eerder al aangehouden voor het overtreden van schorsende voorwaarden. Hij was namelijk in voorwaardelijke vrijheid, in afwachting van een rechtszaak over een steekincident waar hij eerder dit jaar vermoedelijk bij betrokken was. Hij verblijft momenteel in een jeugdgevangenis.

Het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie (OM) naar wapenbezit in Groningen loopt nog.