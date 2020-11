Zeehondencentrum Pieterburen heeft dinsdag de eerste grijzezeehondenpup van deze winter opgevangen. Het diertje, van slechts een paar dagen oud, werd op een druk strand op Terschelling aangetroffen. Het centrum roept mensen op de zeehonden rust te gunnen, aangezien de pups juist nu hun moeder nodig hebben.

De pup werd gevonden door een medewerker van de zeehondenwacht van Terschelling. Na enige tijd observeren was duidelijk dat opvang de enige uitkomst was voor het dier, aangezien de verstoring door onder meer loslopende honden op die locatie te groot was. De pup werd daarom naar het zeehondencentrum in Pieterburen gebracht.

De pup heeft nog de kenmerkende witte haren en is naar schatting enkele dagen oud. Het gaat om een mannetje en het centrum heeft hem Snelle genoemd, omdat het wel erg vroeg in het jaar is om een in Nederland geboren grijze zeehond aan te treffen. Het centrum geeft dit jaar alle pups artiestennamen.

Het zeehondencentrum mag vrijdag weer open voor publiek doordat de tijdelijke coronamaatregelen aflopen. Pup Snelle is voor bezoekers te zien.