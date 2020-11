Het aantal Groningers met een WW-uitkering is vorige maand opnieuw gedaald, meldt het UWV donderdag. Na een forse toename vlak na de corona-uitbraak, daalt het aantal WW'ers nu al enige maanden achtereen.

Eind oktober waren er 8.906 Groningers met een WW-uitkering. Dat waren er 237 minder dan de maand ervoor. De afname was in oktober het grootst vanuit de uitzendbedrijven. Het gaat hier met name om technische beroepen (onder andere bouwarbeiders). In de horeca en catering nam het aantal mensen met een WW-uitkering juist toe.



Vergeleken met een jaar geleden telt Groningen nu meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging van het aantal mensen die een WW-uitkering aanvroegen in de eerste maanden na de corona-uitbraak.

Eind oktober dit jaar telde Groningen 854 meer WW-uitkeringen (plus 10,6 procent) dan in oktober vorig jaar. Het verschil met vorig jaar wordt de afgelopen maanden kleiner.