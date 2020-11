Koninklijke Horeca Nederland Groningen en het Hoteloverleg Groningen hekelen een initiatiefvoorstel van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen om te komen tot een andere manier om toeristenbelasting te heffen. "Er lijkt wel sprake van een anti-houding ten opzichte van de horeca."

Aanleiding voor de boosheid van KHN Groningen en het Hoteloverleg Groningen is een plan van GroenLinks om de logiesbelasting te verhogen. "Terwijl echt de hele wereld zeker in deze coronacrisis het belang snapt van de horeca, wat al helemaal geldt voor een studentenstad als Groningen, kijkt deze partij gewoon de andere kant op", stelt Irene van de Velde, voorzitter van ruim driehonderd horecaondernemers in de gemeente. De sector krijgt de ene na de andere belastingverhoging om de oren van de partij, zo meent ze.

Het probleem is volgens haar dat GroenLinks de logiesbelasting voor gasten die goedkoper overnachten, wil verlagen. Omdat ze de totale belastinginkomsten gelijk willen houden (of liever nog willen verhogen), betekent dit dat andere gasten meer belasting moeten gaan betalen.

En dat betreft vooral de gasten van de hotels in de stad Groningen. Die hotels zijn echter verplicht om de belasting op te nemen in hun totaalprijs, waardoor ze dus opnieuw veel duurder lijken dan ze zijn.

Dat kost gasten en is slecht voor het toerisme en het bedrijf. Het college van burgemeester en wethouders confronteerde de horeca vorig jaar al met enorme belastingverhogingen.

Onwerkbare en dure systemen om belastingtarieven te verwerken

Ook Egbert Brinks, voorzitter van het Hoteloverleg Groningen, snapt niet wat GroenLinks en partijen als de PvdA, de ChristenUnie en de SP (die het plan lijken te steunen) doen met de argumenten van de hoteliers en KHN.

Zo voorziet hij ook onwerkbare en dure systemen voor de hotels om verschillende belastingtarieven te kunnen verwerken. Van der Velde vraagt zich hardop af waar de anti-houding van partijen als GroenLinks ten opzichte van de horeca vandaan komt.

"Willen we een winterterras, is dat fout vanwege verwarming. Willen we één tarief voor toeristenbelasting, dan moeten er allemaal verschillende tarieven komen. Als er geld nodig is, dan kan de belasting voor de horeca wel omhoog. Als er vanwege corona meer ruimte voor terrassen nodig is omdat de horeca anders het loodje legt, dan moet dat niet vanwege fietsers en voetgangers. Het houdt niet op", aldus Van der Velde.