Door de coronapandemie hebben veel internationale studenten Groningen (tijdelijk) verlaten. Daarom is er voor het eerst sinds jaren sprake van leegstand van kamers bij de Stichting Studenten Huisvesting (SSH).

Ook zijn er afgelopen maanden minder internationale studenten naar Groningen gekomen om hier te gaan studeren.

Omdat studies door corona grotendeels online plaatsvinden, zijn 'internationals' meer dan in andere jaren vroegtijdig uit Nederland vertrokken, zo meldt de UKrant. "Als je de studie vanuit huis kunt voortzetten, maakt het nu niet uit of je in Rome woont, of Groningen, zo zegt woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen.

Door de afgenomen belangstelling van internationale studenten staan er daardoor nu 75 kamers leeg bij de SSH. Maar omdat de RUG wel kamers had gereserveerd bij de SSH betekent dat een financiële strop voor de Groningse universiteit.

De RUG had namelijk juist maatregelen genomen om de kosten van een garantstelling van kamers te beperken, maar door corona kunnen die niet worden uitgevoerd, en dat betekent dat de RUG een geplande besparing van 800 duizend euro niet kan realiseren, aldus de UKrant.