De gele stenen in de Herestraat en Zwanestraat worden in januari vervangen door stroevere stenen. Ook het Hoogstraatje, de Bruine Ruiterstraat en de Kleine Pelsterstraat zijn dan aan de beurt.

Vanaf maandag 11 januari 2021 starten de werkzaamheden in de Herestraat en de Zwanestraat.



De winkels blijven gedurende het werk goed bereikbaar. Ook de aan- en afvoer blijft gewaarborgd.

In het voorjaar worden de gele stenen in de Oude Kijk in 't Jatstraat en de omgeving vervangen.