Bij Musjes Kinderwinkel & Café in de Zwanestraat in Groningen is de eerste 'puzzelbank' van Nederland geopend. Puzzelaars kunnen hier hun gebruikte puzzels omruilen voor een andere.

Musetta Blaauw van Musjes Kinderwinkel & Café kwam op het idee van een puzzelbank, omdat weinig mensen dezelfde puzzel twee keer maken en er dus veel puzzels in de kast blijven liggen.

Met de puzzelbank hoopt Blaauw dat mensen de winter door kunnen puzzelen en dat het mensen stimuleert naar de lokale spellenwinkels te blijven gaan.

Vanuit elke plaats kan een winkel, dorpshuis, café of bibliotheek zich via de website aanmelden als lokale puzzelbank.