Het studententeam 5G en Veiligheid heeft zondag de 5G Student Battle in Groningen gewonnen. Een slim veiligheidsvest voor politieagenten met sensoren en camera's was het winnende idee.

Tijdens de 5G Student Battle werkten zes studententeams, bestaande uit mbo-, hbo- en wo-studenten, samen aan innovatieve producten of diensten voor de toekomst waarbij gebruikgemaakt wordt van 5G.

Het studententeam 5G en Veiligheid won de juryprijs en ging naar huis met zes VR-brillen (Oculus Quest). Het team bedacht een slim veiligheidsvest dat de veiligheid van agenten op straat moet verbeteren. Het vest heeft ook camera's en sensoren op de achterkant, die functioneren als een extra paar ogen.

"Dit idee is wereldwijd toepasbaar en het zou een doorbraak kunnen betekenen voor het oplossen van een maatschappelijk probleem, met behulp van 5G", aldus Wim van de Pol, voorzitter van de vakjury. Het studententeam voerde deze opdracht uit voor het Innovatiehuis Politie Noord-Nederland.

Het publiek kon nog eens 5.000 euro verdelen over de teams. Het team 5G en Sport ontving de meeste publieksstemmen en het hoogste bedrag met hun systeem om het aantal personen in een (sport)ruimte te monitoren en te voorspellen wanneer deze ruimte vol is.