Bij een steekpartij in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen is donderdagmiddag één iemand gewond geraakt. Er zijn drie mensen aangehouden.

Meerdere eenheden van de politie rukten uit naar de Nieuwe Ebbingestraat. Ook een ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer te behandelen.



De politie is een sporenonderzoek gestart.