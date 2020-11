De inwoners, ondernemers en scholen in Groningen maken de komende maanden kans op gratis boomspiegeltuinen, geveltuinen, een groen dak en een regenton.

De organisatie Klimaatadaptatie Groningen organiseert van november tot en met januari de actie Vergroen heel Groningen. Per gemeente worden er verschillende vergroen-oplossingen verloot.



De lokale ondernemers en zorginstellingen maken kans op bomen, terwijl scholen meeloten voor een 'tuiny forest'. Dat is een minibosje van ongeveer 6 vierkante meter.



De actie is bedacht om de Groningers meer bewust te maken over het belang van klimaatadaptatie. Er worden verschillende acties en activiteiten georganiseerd richting de Klimaatadaptatieweek Groningen die volgend jaar plaatsvindt van 19 tot en met 25 januari.



Iedereen die mee wil doen met de actie Vergroen Heel Groningen, kan zich tot en met zondag 22 november inschrijven. De prijzen worden daarna verloot.