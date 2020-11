De oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Groningen dreigen woensdag de provinciale begroting van 2021 af te keuren. De belangrijkste reden daarvoor is dat er nog steeds geen openbare duidelijkheid is over de meerkosten van de zuidelijke ringweg.

Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de voltallige oppositie. Ze spreken van een mogelijk forse kostenoverschrijding van honderden miljoenen euro's. Daardoor zouden drie andere grote infrastructurele projecten niet kunnen doorgaan.



In de provinciale begroting zou niets staan over de vertraging van de Ring Zuid en de meerkosten. "Gedeputeerde Fleur Gräper weigert openheid van zaken te geven, anders dan achter gesloten deuren", aldus de oppositiepartijen die vinden dat ze daardoor geen goed beeld kunnen krijgen over de gevolgen van de financiële positie voor de provincie Groningen. "Niet op korte termijn, maar ook niet op langere termijn."



Volgens de oppositiepartijen heeft de gedeputeerde in januari gezegd nog voor de begrotingsbehandeling met duidelijkheid te komen. "Dit heeft ze tot op heden niet gedaan."



De verklaring is ondertekend door Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, de PVV, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50PLUS.