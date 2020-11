Volgens wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) moet de Grote Markt in Groningen een plein worden waar "mensen flaneren en elkaar ontmoeten, een plein dat romantische gevoelens oproept, net als in Florence of Venetië". Dat zei Chakor vrijdagvond tijdens een discussie in het Forum over de toekomstige inrichting van de markt.

Let's Grote Markt is de naam van een discussie over een toekomstvisie voor de Grote Markt. Vrijdagavond kwamen diverse specialisten naar het Forum om te spreken over de Grote Markt.

Nu het Forum klaar is en de oostwand volledig vernieuwd, wil de gemeente het plein van de Grote Markt onder handen nemen en er voor zorgen dat het weer net zo'n centrale functie gaat vervullen als ooit, in een grijs verleden.

Wethouder Chakor vindt dat Groningen alles uit de kast moet halen om er echt een gezellig en bruisend plein van te maken, ook met veel groen, bomen en water.

Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen denkt ook mee over een nieuwe inrichting. "Ik denk dat het goed is om de Grote Markt weer intiemer te maken", zegt De Willegen.

"Er zijn nu vrij grote toegangswegen, omdat de bussen en auto's er moesten kunnen komen, maar dat is in de toekomst veel minder het geval. Dat biedt de mogelijkheid om er een duidelijker plein van te maken", aldus de stadsbouwmeester. Volgens hem zal het nog lang duren voordat de juiste inrichting is gevonden.

Herinrichting Grote Markt kost naar schatting 15 miljoen euro

Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, was ook zeer tevreden: "De Grote Markt is de huiskamer van Groningen. En in een huiskamer verander je af en toe wat aan; dat is nu eenmaal zo."

"Momenteel missen we door de coronacrisis veel bezoekers, maar dat is van voorbijgaande aard. Daarom is het goed dat we vooruitkijken. Als we plannen maken, laten we dan ook aandacht hebben voor cultuur, want cultuur is ook een belangrijke trekker voor de binnenstad", aldus Bos.

Volgens Roelof van der Schaaf (PvdA), wethouder van ruimtelijke ordening, zijn er momenteel gedeelten van de Grote Markt die niet goed functioneren, zoals bij Bakker Bart en aan de noordzijde.

"Wij willen weer samenhang van alle functies. De Grote Markt moet straks het hele stadsleven bieden in een notendop." Hij schat dat de herinrichting 15 miljoen euro gaat kost. "Dat geld hebben we nog niet, al hebben we al wel wat gespaard, dus we moeten op zoek gaan naar geld, maar voor een goed plan is altijd wel geld te vinden."