Een grote brand heeft zaterdagmiddag een gymzaal aan de Mellensteeg in Haren verwoest. De zwarte rookpluimen waren op kilometers afstand te zien.

Het vuur ontstond op het moment dat er in de gymzaal werd gesport. Aanwezigen roken de brandgeur en sloegen alarm. Ze wisten het pand op tijd te verlaten. Niemand raakte gewond.



De brandweer schaalde vrij snel na aankomst op naar een grote brand. Er kwamen meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder een hoogwerker en brandweerauto's uit Drenthe.



De brand was zo hevig dat is besloten om de gymzaal gecontroleerd uit te laten branden. Dat kon ook omdat de rook recht naar boven trok. De rookpluimen waren op kilometers afstand te zien.



De gymzaal werd veel gebruikt door sportverenigingen en basisscholen.