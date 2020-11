De stad Groningen is door het Engelse magazine Monocle opgenomen in een lijst van de 25 'Beste Kleine Steden ter Wereld'. Groningen staat 19e in een lijst van 25 kleinere wereldsteden die wordt aangevoerd door Porto (Portugal), Leuven (België) en Itoshima (Japan).

"Groningen ontwikkelt zich als van de meest levendige en leefbare steden in Noord-Europa", aldus Monocle. De stad is nieuwkomer in de lijst.

"De recente opening van het Groningse cultuurcentrum Forum komt op het juiste moment voor de stad, die een economische klap kreeg toen de overheid de aardgaswinning terugdraaide, dat de laatste decennia zorgde voor grote verdiensten", schrijft het magazine.