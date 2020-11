Ouderenzorgorganisatie Zorggroep Groningen, met onder meer Maartenshof, ziet een verdubbeling van het aantal opnames op de COVID-afdeling ten opzichte van het voorjaar. Sinds het eind van de zomer zijn er 32 patiënten opgenomen op de afdeling. In het voorjaar waren dit er 16.

"Vanuit de ziekenhuizen, de thuissituatie en andere zorgorganisaties is de vraag naar zorg op onze COVID-afdeling gestegen," vertelt Lisa Schultz, verpleegkundige op de COVID-afdeling van Maartenshof. Momenteel zijn 20 bedden bezet door COVID-19-patiënten. Maartenshof kan tot 36 COVID-19-patiënten opnemen.

Al sinds maart heeft Maartenshof een speciale verpleegunit ingericht voor COVID-19-patiënten, waar zij in strikte isolatie kunnen worden verpleegd. De geïsoleerde verpleegunit is volledig afgescheiden van de woon- en revalidatieafdelingen van Zorggroep Groningen.



Sinds kort kunnen alle patiënten bezoek ontvangen op de COVID-afdeling van Maartenshof. Dit was eerder voorbehouden aan patiënten in de stervensfase.



"Bezoek is een logistieke uitdaging," vertelt Schultz. "Afspraken moeten ingepland worden om te voorkomen dat er teveel bezoek tegelijk aanwezig is. Daarnaast zijn bezoekers aan de COVID-afdeling verplicht beschermende kleding te dragen. Een gastheer helpt hen bij het juiste gebruik van beschermende middelen zoals een overschort, handschoenen en een medisch mondneusmasker."