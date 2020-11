Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, noemt het "heel vervelend" dat Nederlandse musea twee weken gesloten moeten blijven. "Dit heeft een enorme impact", zegt hij woensdag in een reactie.

De tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones zou zaterdag 14 november geopend worden, maar die is nu op z'n vroegst pas vanaf 20 november te zien.

De eerste week van de expositie - zo'n 7.500 kaarten - was volgens de directeur uitverkocht. Vanwege het coronavirus werkte het museum al met tijdslots, en zou de expositie van 10.00 uur tot 22.00 uur te bezoeken zijn. Mensen die al een kaartje hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen.



Hoewel hij begrip kan opbrengen voor het besluit om de musea te sluiten, had hij het liever anders gezien. "Ik snap dat het te maken heeft met het terugbrengen van het aantal reisbewegingen", zegt hij. "Maar het museum zelf is het probleem niet. De expositie is al volledig coronaproof ingericht, er is voldoende ventilatie en we hebben beveiligers die in de gaten houden of mensen zich wel aan de regels houden."



De museumdirecteur hoopt de deuren van het museum op 20 november weer te kunnen openen. "Dan zou de opening van Unzipped dus maar een paar dagen later zijn. Dat is natuurlijk heel zuur, maar dat overleven we wel. Ik hoop alleen dat het bij deze twee weken blijft en de maatregel niet verlengd wordt."

Het museum had al rekening gehouden met nieuwe coronamaatregelen. "De situatie was steeds zo onzeker dat er alleen voor de eerste tentoonstellingsweek kaarten gereserveerd konden worden."