De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een feest in een pand aan de Gelkingestraat in Groningen beëindigd, waar op dat moment veertig mensen aanwezig waren. Er zijn tien boetes uitgedeeld.

De politie nam een kijkje in het pand na een melding van geluidsoverlast. Eenmaal binnen troffen de agenten veertig personen aan. De politie wil niet zeggen of het om jongeren of studenten gaat. "Het was gewoon een pand met een feestje", zo meldt een woordvoerder van de politie.



Tien van hen zijn op de bon geslingerd, voor geluidsoverlast en het opgeven van een valse naam. De politie bevestigt dat er geen coronaboetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels.



De politie heeft niet alle aanwezigen een boete gegeven. "De eerste insteek van de agenten ter plaatse was om het feest te beëindigen. Gezien de situatie is verder besloten om tien mensen een boete te geven voor de genoemde overtredingen", aldus de woordvoerder.



De politie laat verder nog wel weten een zogenoemde aandachtsvestiging op dit pand te hebben geplaatst. Dat betekent dat als er in dit pand nog een keer een feestje wordt gehouden, alle geluidsapparatuur in beslag genomen wordt.