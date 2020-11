Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan het schietincident dat op dinsdag 20 oktober in de Huygenstraat in Groningen heeft plaatsgevonden. Een 36-jarige man raakte hierbij gewond.

Het slachtoffer bevond zich in zijn woning toen er werd aangebeld. Hij liep vervolgens naar het balkon om te zien wie voor de deur stond. Voor de portiek zag hij een voor hem onbekende man staan, waarna het slachtoffer werd beschoten. Hij raakte gewond aan zijn hand en werd voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

Meteen na het schietincident is er een uitvoerig onderzoek gestart. Er zijn verschillende getuigen gehoord. Daarnaast is een Burgernet-melding verstuurd. Dat heeft nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte.

Volgens de politie is de verdachte zo’n 1.80 meter lang, en is hij kaal of heeft hij in ieder geval zeer kortgeschoren haar. Hij droeg waarschijnlijk een donkerblauw bomberjack. De dader is na het schieten waarschijnlijk in de buurt op een fiets gestapt en weggefietst richting het Hoornsediep. Hij maakte gebruik van een oud model damesfiets.

Volgens de politie zou het kunnen dat de dader voor het schietincident al enige tijd heeft rondgehangen in of rond het appartementencomplex aan de Huygenstraat. Mensen die iets hebben gezien worden opgeroepen zich te melden. Ook vraagt de politie om camerabeelden, van bijvoorbeeld een dashcam.

De uitzending van Opsporing Verzocht is om 20.30 uur op NPO1 te zien.