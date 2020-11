Het Academiegebouw in Groningen wordt 's avonds verlicht in de kleuren van de Franse vlag om stil te staan bij de bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty.

Scholen in heel Nederland hebben de vlag half stok gehangen na een oproep van de Nederlandse minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven.

Ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de Nederlandse vlag half stok laten hangen bij het Academiegebouw in de Broerstraat. Het is een eerbetoon aan de vermoorde Franse leraar Samuel Paty uit Parijs en een teken van solidariteit met Frankrijk. Daarom ook zal het Academiegebouw 's avonds worden verlicht in de kleuren van de Franse vlag.

Een woordvoerder van RUG laat in een interview met de Ukrant weten dat, hoewel Frankrijk wellicht ver van huis lijkt, vrijheid van meningsuiting voor de universiteit essentieel is.

De universiteit betuigt niet alleen steun met een vlag. Zodra het donker wordt, wil de RUG drie Franse kleuren op het Academiegebouw laten schijnen, aldus de woordvoerder tegen de Ukrant.