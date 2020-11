Stadsbeiaardier Auke de Boer speelt dinsdag Amerikaanse muziek op het carillon van de Martinitoren in Groningen. Hij doet dat ter ere van de Amerikaanse verkiezingen die op die dag plaatsvinden.

Het gaat onder andere om muziek uit Broadwaymusicals, muziek van Amerikaanse componisten en evergreens van Frank Sinatra, zoals My Way.

Het is niet de bedoeling om het stemgedrag te beïnvloeden, maar de stadsbeiaardier wil wel extra aandacht schenken aan de verkiezingen in het land van een oude bondgenoot.



Wat ook meespeelt, zijn de Amerikaanse ervaringen van De Boer zelf. Hij heeft namelijk talloze beiaardconcerten in de VS gegeven. Zo speelde De Boer op veel universiteitscampussen. Hij bespeelde onder andere de carillons van Yale, Princeton, Grand Rapids en Arlington.