De Engelensteeg en de Engelenpoort in Groningen gaan eind dit jaar na lange tijd weer open. Stratenmakers leggen in november en december nieuwe stenen in de Engelensteeg.

Het betreft het steegje tussen de Poelestraat en de Nieuwe Markt, het nieuwe plein rond Forum Groningen.

De Engelenpoort dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. De poort verbond tot 2012 de Poelestraat met het binnenterrein bij de Naberhof. In de nieuwe situatie wordt de Engelenpoort een van de toegangspoorten tot de Nieuwe Markt.

De aannemer rondt deze weken ook het laatste deel van de bestrating tussen Forum Groningen en The Market Hotel op de Grote Markt af.