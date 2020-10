Er staan op dit moment 9,8 procent meer studenten ingeschreven dan vorig jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De toename wordt vooral veroorzaakt door het aantal nieuwe eerstejaars studenten. Dat steeg van 7.902 in 2019 naar 9.290 in dit studiejaar. Het vermoeden is dat het coronavirus daarmee te maken heeft.

Zo werden de landelijke examens geschrapt en zijn daardoor mogelijk meer vwo-studenten geslaagd. Volgens de RUG lijkt het er ook op dat minder geslaagde scholieren een tussenjaar nemen om bijvoorbeeld te reizen. Daardoor zijn meer scholieren meteen gaan studeren. Ook is het dit jaar vanwege de coronacrisis makkelijker om door te stromen van het hbo naar de universiteit.



Ondanks de coronacrisis hebben dit jaar ook 3.203 internationale studenten zich bij de RUG ingeschreven. In totaal is nu 23,8 procent van de RUG-studenten internationaal. Vorig jaar was dat nog 23,4 procent. Het gaat daarbij om studenten uit 139 landen, van wie een groot deel uit Duitsland.