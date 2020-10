Veiligheidsregio Groningen meldt donderdag dat Sint-Maarten op 11 november gewoon door kan gaan ondanks de coronacrisis. Er zijn wel een paar regels waar kinderen en de mensen achter de voordeuren zich aan moeten houden.

De veiligheidsregio laat weten dat kinderen op die avond met een lampion langs de deuren mogen gaan om snoep op te halen. "Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen."



Kinderen mogen dus liedjes zingen bij de deuren, maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun publiek, aldus de veiligheidsregio.



Mensen met klachten wordt geadviseerd de deuren niet open te doen. Ook mensen die tot een kwetsbare groep behoren kunnen de deur beter gesloten houden. Hang dan een briefje op de deur om te laten weten dat je niet meedoet, adviseert de veiligheidsregio.



Wie wel graag wil trakteren kan met lampionnen of een windlicht laten zien dat de kinderen welkom zijn. "Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt. En geef het liefst voorverpakte traktaties", zo luidt het advies.