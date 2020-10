Om drukte op afdelingen en op de patiëntenkamers te voorkomen, scherpt het UMCG de bezoekersregeling aan. Een patiënt mag maximaal twee bezoekers per dag ontvangen, maar niet tegelijk.

Voor kinderen die in het UMCG liggen, wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen bezoek krijgen van beide ouders tegelijk. Daarnaast mag een kind per dag ook nog maximaal twee andere bezoekers ontvangen, al mogen die nooit tegelijk bij het bed zijn.



Vrouwen op de zwangerenafdeling mogen bezoek ontvangen van de partner en één extra bezoeker. Voorwaarde is wel dat op een vierpersoonskamer niet meer dan vier bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Op een tweepersoonskamer mogen niet meer dan twee bezoekers tegelijk zijn.



Op de verloskamer en op de kraamafdeling is bezoek van de partner en twee kinderen van twaalf jaar of jonger uit het eigen gezin toegestaan. Daarnaast zijn twee andere bezoekers toegestaan.



In het UMCG lagen woensdag 37 COVID-19-patiënten, van wie 11 op de intensive care. Van de 150 patiënten die zijn getest, was niemand besmet. Ook zijn 79 medewerkers getest, 4 van hen bleken besmet te zijn.