De GGD wil in MartiniPlaza in Groningen een XL-teststraat met vooral coronasneltests gaan openen, meldt het Dagblad van het Noorden donderdag. Volgens Willem de Kok, de directeur van het evenementencomplex, zijn de onderhandelingen in de laatste fase.

De XL-teststraat gaat vooral sneltests aanbieden, waarbij je na een kwartier al de uitslag hebt. Dat is vooral handig voor werknemers in de zorg en het onderwijs. Deze sneltests worden ook gratis aangeboden.

In de provincie Groningen kunnen nu achttienhonderd mensen per dag worden getest, op zo'n vier locaties. In MartiniPlaza kunnen straks nog eens zo'n 2.500 coronatests per dag worden gedaan.