De Grote Markt in Groningen wordt komende jaren opnieuw ingericht. Iedereen die daarover wil meepraten of in dit onderwerp geïnteresseerd is, kan vrijdag 6 november online aanschuiven bij het livestream-praatprogramma Let's Grote Markt, van 19.30 tot 20.15 uur.

In het programma komen informatieve filmpjes aan bod, interviews met deskundigen en er is een online chat waarin geïnteresseerden - er is geen publiek in de zaal - vragen kunnen stellen. Het programma is te volgen via jouwgrotemarkt.groningen.nl.



Tot 15 november kunnen burgers reageren op de door B&W gepresenteerde voorlopige structuurschets. Mede op basis van de reacties wordt een Programma van Eisen voor de herinrichting van de Grote Markt opgesteld waarover de gemeenteraad zich zal uitspreken. Het Programma van Eisen wordt de basis voor een te maken ontwerp dat dan aansluitend vanaf eind 2021 kan worden uitgevoerd.



In het praatprogramma Let's Grote Markt komt de geschiedenis van de Grote Markt aan de orde. Ook worden de recent gepubliceerde structuurschetsen besproken: waar denkt de gemeente dat bomen, zitplekken, water en fietsverkeer het beste hun plek kunnen krijgen?



Daarnaast reageert bureau Gehl, dat als supervisor optreedt, vanuit Kopenhagen op de eerste plannen. De wethouders Roeland van der Schaaf en Glimina Chakor geven op hun beurt hun visie op de aanpak van de Grote Markt.



Het publiek kan vanuit huis aan het gesprek meedoen door te reageren via een online-chat. Een aantal van deze reacties wordt in de talkshow besproken.

Daarna stelt het college een definitief Programma van Eisen op waarover de gemeenteraad zich aansluitend zal uitspreken. Dit wordt dan de basis voor een verder ontwerp voor de Grote Markt.