Een groep van zes jongens heeft maandagavond mogelijk twee straatroven gepleegd. Op het Waterland in Groningen werden twee minderjarige jongens beroofd van hun mobiele telefoons en op het Koerspad is een jongen beroofd van een sieraad. Ook hij was ingesloten door een groep van zes, zo meldt de politie.

De slachtoffers alarmeerden de politie, die direct met meerdere eenheden de omgeving afzocht.



Op het fietspad van het Koerspad troffen agenten een minderjarige jongen die verklaarde zojuist beroofd te zijn van een sieraad. Hij was ingesloten door een groep en werd bedreigd met een mes. Het vermoeden bestaat dat het om dezelfde groep gaat die eerder de jongens van hun telefoon beroofde.



De groep bestond uit verdachten van ongeveer achttien jaar. Zij hebben witte, getinte en donkere huidskleuren, waren in het zwart gekleed (waaronder kleding van het merk The North Face) en droegen allemaal verschillende kleuren mondkapjes. Ook droegen zij heuptasjes. Ze verplaatsten zich op fietsen.



De politie heeft dezelfde avond een Burgernet-melding verstuurd, waar een aantal tips uit naar voren kwamen. Ook namen worden genoemd. Die informatie wordt momenteel onderzocht. Daarnaast onderzoekt de politie of er camerabeelden zijn waarop de verdachten te zien zijn.