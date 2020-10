The Market Hotel en foodhal Merckt aan de Grote Markt, op de hoek met de Poelestraat, gaan pas volgend jaar open. Technische problemen en de coronacrisis zorgen voor vertraging.

The Market Hotel is vanbinnen zo goed als klaar, maar bij de werkzaamheden aan de gevel is vertraging opgetreden vanwege het faillissement van een leverancier, zo meldt de gemeentelijke nieuwsbrief Groningen Vernieuwt. Ook de coronacrisis leidde tot vertraging en dreigt dat op dit moment weer te doen.



Bij foodhal Merckt, uit de koker van horecaondernemer Patrick Beijck, wordt aan de laatste details gewerkt, zoal het plaatsen van verlichting rondom het gebouw en het perfectioneren van de rooftopbar.

Naar verwachting zal The Market Hotel volgende zomer opengaan. Foodhal Merckt opent haar deuren waarschijnlijk volgend voorjaar.