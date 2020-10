Om zijn partycafé De Doos in de Gelkingestraat in Groningen te redden, heeft eigenaar Alexander Swart een actie bedacht. Iedereen die de horeca een hart onder de riem wil steken, kan voor 25 euro zijn of haar naam laten vereeuwigen op een van de muren.

Swart vecht voor het voortbestaan van zijn zaak. Stilzitten is volgens hem geen optie. "Juist nu, moet je als horecaondernemer doen wat je kan, en wát je kan, moet je zo goed mogelijk doen."

De actie met de naambordjes is een groot succes. Volgens de eigenaar slaat het enorm aan en hangen er nu zo'n honderd bordjes met namen aan de muur van vaste klanten en oud-klanten. "Ze sturen spontaan een appje dat ik ze een Tikkie mag sturen, omdat ze me willen helpen. Fantastisch toch?"

Behalve de acties met naambordjes startte Swart een website om drank- en bierpakketten te verkopen en organiseerde hij een blinde bierproeverij en een muziekbingo.