Een groep van zes jongeren heeft maandagavond iemand beroofd bij het Waterland in Lewenborg in Groningen. De politie liet via Burgernet weten op zoek te zijn naar de jongeren van ongeveer achttien jaar.

De beroving vond even na 20.00 uur plaats. De zes jongens waren op hun fiets. Ze hadden North Face-jassen aan en droegen blauwe mondkapjes. Ook heeft een getuige een Gucci-tas gezien.



De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Het is niet bekend of de daders ook iets hebben buitgemaakt.