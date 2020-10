Wethouders Philip Broeksma en Glimina Chakor openen donderdag officieel het groene dak op het gemeentekantoor aan de Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Het dak is bedoeld om hitte en overtollig regenwater tegen te gaan.

Dit groene dak van 405 m2 zorgt ervoor dat regenwater niet direct in het riool terechtkomt, het isoleert beter en is goed voor de biodiversiteit. Groningen speelt hiermee in op de gevolgen van klimaatverandering.

Het gebouw ligt in het hart van de bestrate binnenstad en aan het Gedempte Zuiderdiep is al jaren sprake van wateroverlast bij hevige regenval. Daarnaast lopen de temperaturen in de stad hoog op in de zomer.