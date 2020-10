De drie bomen op de Grote Markt blijven daar voorlopig staan. De drie esdoorns van twaalf meter hoog worden na de jaarwisseling pas weer weggehaald, zo meldt de gemeente.

De gemeente had de bomen aangeschaft voor een proef met een nieuwe inrichting van de Grote Markt. Ze staan op de hoek van de noordwand en de Zwanestraat, bij de poffertjeskraam en de bushaltes.



De bomen verhuizen begin volgend jaar naar een andere plek in de stad in afwachting van het definitieve ontwerp voor de Grote Markt.



Zeker is al dat de gemeente bij de herinrichting in 2022 tien bomen van elk 15 meter hoog wil plaatsen. Die komen in twee rijen aan de noordwand en zuidwand te staan.



Daarnaast ziet de gemeente ook mogelijkheden voor een boom voor Vindicat en een boom bij de toegang tot de Zwanestraat. De huidige drie tijdelijke bomen zijn een soort voorproefje.