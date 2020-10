De verkoop van lachgas binnen de Diepenring is sinds afgelopen vrijdag verboden. Dit meldt Koen Schuiling, de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen en burgemeester van Groningen.

Sinds vorige week woensdag was het al verboden om na 20.00 uur alcohol te kopen, of te drinken in de openbare ruimte. Ook moesten als onderdeel van de coronamaatregelen de coffeeshops om 20.00 uur dicht.



Daar komt nu het verbod op de verkoop van lachgas bij. De burgemeester wil hiermee de aantrekkende werking van het middel beperken.