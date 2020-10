Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de Prinsesseweg na een achtervolging door Groningen.

Een automobilist sloeg rond 3.00 uur op de vlucht toen de politie hem een stopteken gaf. Op de Prinsesseweg in Groningen sloeg de automobilist de Johan Willem Frisostraat in. Hier raakte de automobilist een lantaarnpaal, waarna de politie de man kon aanhouden.



De bestuurder is overgebracht naar het politiebureau. Zijn passagiers moesten te voet verder. De personenauto is in beslag genomen en afgesleept.

De politieauto raakte ook beschadigd en moest eveneens worden afgesleept. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg is nog niet bekend.