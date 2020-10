Het Forum in Groningen is uitgeroepen tot het beste gebouw van Nederland. Dat is donderdagavond bekendgemaakt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Forum kreeg de architectuurprijs, omdat het gebouw een grote meerwaarde heeft voor de opdrachtgevers en de samenleving.

De publieksprijs ging naar DOMUSDELA in Eindhoven. Het gebouw kreeg 2.200 van de 9.000 publieksstemmen. Het Forum kwam in die top 3 niet voor. De vakjury besloot het Groninger cultuurpaleis echter wel uit te roepen tot het gebouw van het jaar. Negen andere genomineerden kregen in de finale het nakijken.



"Knap hoe de architecten deze kolos op de krappe locatie achter de Grote Markt hebben laten landen, waarbij de beschikbare ruimte maximaal is benut", zo zegt juryvoorzitter Neelie Kroes.



"Nog veel indrukwekkender is het gebouw zelf, dat sterk contrasteert met de omgeving, maar ook past in deze stad met zijn moderne architectuur. Een gebouw met een enorme aantrekkingskracht en verblijfskwaliteit, dat in alle opzichten een verrijking is voor de stad, als icoon, cultuurwarenhuis, panoramabalkon en als stadshuiskamer."



Zelf voor gekozen

Wethouder Paul de Rook spreekt van een mooie waardering. Hij benadrukt ook dat de Stadjers uiteindelijk zelf voor het ontwerp van NL Architects hebben gekozen.

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam won de prijs vorig jaar. Voor het Forum is het ook niet de eerste erkenning. Deze week won het gebouw al een Dutch Design Award en in september werd het Forum al gekozen tot beste gebouw van Groningen. Mogelijk komt daar binnenkort ook nog de prijs voor beste bibliotheek bij.