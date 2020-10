Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een schietincident in de Huygensstraat in Groningen. De vermoedelijke schutter is spoorloos.

Het incident vond rond 20.40 uur plaats in de Grunobuurt. Het slachtoffer was buiten levensgevaar, maar moest wel naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn hand.

De politie weet nog niet wat de aanleiding was voor het schietincident. Ook wordt er nog naar de schutter gezocht. Volgens de politie gaat het om een witte, kale man van ongeveer 1.85 meter. Hij droeg een blauw bomberjack. De verdachte is waarschijnlijk weggefietst in de richting van het Hoornsediep.



De politie heeft ter plaatse sporenonderzoek gedaan en getuigen gehoord, maar is nog op zoek naar buurtbewoners die mogelijk beschikken over camerabeelden.