De politie heeft dinsdagochtend een minderjarige jongen uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij een gewapende overval op een tabakszaak aan het Wielewaalplein in Groningen van eind september.

Vlak na de overval werd een andere verdachte aangehouden, maar na onderzoek kon worden vastgesteld dat deze persoon niets met de zaak te maken heeft.



De politie kwam de jonge verdachte op het spoor dankzij getuigenverklaringen, informatie van de wijkagent en camerabeelden die in de buurt van de tabakszaak werden veiliggesteld. De jongen werd in zijn woning ingerekend. In zijn woning troffen agenten een nepvuurwapen aan.



De overvaller dreigde bij de overval met een mes. Achter de toonbank werd hij echter met een hond geconfronteerd. Toen de hond begon te blaffen, ging de dader er met lege handen vandoor. Het mes werd later in de omgeving van de tabakszaak gevonden en in beslag genomen.

De minderjarige jongen is dinsdag gehoord. Het onderzoek naar een mogelijk tweede verdachte is nog in volle gang. De overval had de nodige impact op het personeel van de tabakszaak. Dat kwam mede doordat de overval op klaarlichte dag plaatsvond, aldus de politie.