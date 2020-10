Het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen is sinds maandag weer open. Het complex werd op 8 oktober gesloten, omdat in totaal dertien medewerkers besmet waren geraakt met het coronavirus.

De tien verdachten die op het moment van de sluiting vastzaten, zijn overgebracht naar de cellencomplexen in Assen en Leeuwarden. Geen van hen vertoonde op dat moment symptomen van het coronavirus.



Volgens de politie is het bron- en contactonderzoek inmiddels afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de bron van deze besmettingen niet in het cellencomplex is geweest.