Een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Paterswoldsweg in Groningen, zo meldt de politie zaterdag op Twitter.

De 29-jarige bestuurder uit Groningen is naar het politiebureau gebracht en wordt als verdachte verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet.

Het slachtoffer, een 23-jarige man uit Loppersum, verkeert in kritieke toestand.