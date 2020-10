Gebouwen van grote culturele instellingen blijven wél open voor kleinere activiteiten. MartiniPlaza schrapt bijvoorbeeld wel de grote evenementen, maar de deuren blijven wel open. Bijeenkomsten tot dertig personen mogen blijven plaatsvinden. Dit geldt ook voor De Oosterpoort en de Stadsschouwburg.

SPOT Groningen, de organisatie achter De Oosterpoort en de Stadsschouwburg, heeft een speciale pagina op haar website met informatie over activiteiten die wel en niet doorgaan, en regelingen voor mensen die al een kaartje hadden.

"Sinds woensdag 14 oktober om 22.00 uur tot in ieder geval 11 november 2020 zijn er aangescherpte coronamaatregelen van kracht. In deze periode blijven we open voor activiteiten tot maximaal dertig bezoekers. Onze horeca gaat dicht", aldus SPOT.

Ook meldt de organisatie te gaan bekijken of het mogelijk is om een vervangende datum te zoeken voor voorstellingen en concerten waar meer dan dertig bezoekers bij aanwezig zouden zijn. Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor een evenement in de betreffende periode ontvangt zo snel mogelijk een mail. Wie kaarten heeft voor een evenement dat niet doorgaat, kan een voucher krijgen, een donatie doen of het geld terugkrijgen.